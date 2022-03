Kas Vene president Vladimir Putin on mõistuse kaotanud? Soome psühhiaater räägib, mida ta on märganud

Soome Turu ülikooli psühhiaatriaprofessor Jyrki Korkeila on Putini esinemisi jälginud ning tõstis esile kalkuleeritud «hullu mehe» strateegia, kirjutab iltalehti.fi.

«Paljud võivad arvata, et ta on nüüd hulluks läinud. Tegelikult on nii, et kui sul on psüühikahäire, siis oled sa tegutsemisvõimetu. Teised märkavad, et selle inimesega ei ole kõik korras. Sellises olukorras nõrgeneb impulsikontroll tunduvalt,» ütles Korkeila.

Soomlane jätkas, et inimese vaimsele tervisele ei saa eetilistel põhjustel hinnangut anda. Samas on Venemaa presidendi käitumine selline, mis mõjutab kogu maailma.

Korkeila sõnul tundub Putini käitumine äärmiselt sihikindel ja isegi vihane.

Korkeila ei usu, et Putini isiksus on täiesti muutunud: ta on sama inimene, kes varem, aga ta ei näitle enam, et endast head muljet jätta.

Sama ütles ka Soome president Sauli Niinistö, kes sõnas, et Putin võttis 24. veebruaril maski eest.

Soomlasest psühhiaatri sõnul ei tohi unustada, et Putin oli 16 aastat NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee ehk KGB luureohvitser.

«Luuraja oskab erinevaid maske ette tõmmata. Ta etendab kedagi, kes ta tegelikult ei ole,» selgitas soomlane.

Ta lisas, et Putin tundub varasemast vaenulikum, ta ei ole paindlik ega soovi koostööd. Nii-öelda maski eemaldamine oli arvatavalt osa ta pikaajalisest plaanist, kuigi läänele võis tunduda, et kõik juhtus üleöö.

Korkeila sõnul nõuavad Putini otsused oskust eirata proteste ja maine kahjustamist. See nõuab külma närvi ja ka siin tuleb välja ta KGB taust.

«Ei saa olla KGB ohvitser, kui sa ei talu probleeme ja takistusi. Agenditöö paneb proovile stressitaluvuse ja KGB ohvitser peab olema kõrge stressitaluvusega,» nentis psühhiaater Korkeila.

Tema arvates on Putin hakanud käituma ka nagu keiserliku Venemaa keisrid. Seda on märganud teiste riikide juhidki, kaasa arvatud Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes külastas 7. veebruaril Moskvat, kus kohtus Venemaa presidendiga.

Venemaa president Vladimir Putin ja Prantsuse president Emmanuel Macron kohtusid 7. veebruaril Moskvas pika laua taga. Macroni visiidist ei olnud kasu, kuna Venemaa tungis 24. veebruaril Ukrainasse ja alustas sõda FOTO: Sputnik/Scanpix

Macron lootis, et tema visiit aitab kaasa sellele, et Venemaa Ukrainasse ei tungiks, kuid nii ei läinud. Põhimõtteliselt valetas Putin näkku Macronile, kes istus temast viie meetri kaugusel. Kremlis on viiemeetrine valge laud, mille ühes otsas oli Putin ja teises Macron. Hiljem arvati, et võib-olla ei tahtnud Putin, et Macron ta näoilmet näeb.

Macron ei olnud ainus, kes pandi Putini pika laua teise otsa istuma. Putin pani sinna ka oma liitlasi.

«Putin võis pikka lauda eelistada ka oma väärtuse tõstmiseks ehk tsaarile ei tohi lähedale minna, ta on kõikidest teistest üle. Võimalik, et ta tahtis sellega ka teiste riigijuhtide enesekindlust õõnestada,» selgitas Turu ülikooli psühhiaatriaprofessor.

Ta lisas, et Putini suhtlemisrepertuaari kuuluvad samuti avalikud alandamised.