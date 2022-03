ELU25 ⟩ Leonhard Lapin (1947–2022), inimene ja triipkood. Juku-Kalle Raidi ja Marek Reinaasa intervjuu legendiga

Selleks ajaks, kui saapad jalast saab, räägib Leonhard Lapin meie kaasavõetud koer Sabaga juba oma ateljees Kunstihoone peal mõtlikult juttu ning üritab talle teed valada. Ateljee on nii ehmatavalt korras, et kuku või kummuli. Keegi pole kunagi nii korras Lapini ateljeed näinud. Tundub, et koera ootamatu visiit mõjub Lapinile hästi, kogu kraami, millele loom vähegi hambad taha saaks ajada, on Leo kuhugi ära peitnud.

Jutt käib parasjagu arhitektuurist, täpsemalt uuemast arhitektuurist, mis enamasti ei kõlba kuhugi, lausa ime, et üldse keegi selle sees elada viitsib. Leo on just jõudnud ajsa põhjuseni ning selgitab, kuidas arhitekti jaoks on andestamatu mitte tutvuda endast kõvemate meeste töödega.

Leonhard Lapin (L.L): (Sabale, õpetlikult näppu tõstes) Nemad ei vaata ajakirju ega midagi, nemad vaatavad internetti – nagu praegu on need noorte rühmad. Kurat! Viiekesi teevad ühte eramaja, ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Et kaks rühma, üks teeb ühelt poolt maja ja teine teeb siis teiselt poolt?

Juku-Kalle Raid (J-K.R): (Tuppa jõudes ja vahele segades) See on ju normaalne, kui tüübid teevad asju nagu Tbilisis, et üks vend tuleb ehitab ühe korruse, siis tuleb teine ja ehitab uue peale peale, aga kolmandal avaneb võimalus korstna taha veel paar tuba peita, neljas...

L.L: (Rehmab käega) Põhimõtteliselt on jah asi läinud selliseks tiluliluks. Papist majad, talvel jõle külm ja suvel palavad ja nüüd on need kõrgooned, kus aknadki ei käi lahit. Kujutad ette, kuidas sa seal elad.

J-K.R: Sa oled ju ise ka teinud mitmeid maju. Need on muidugi kõik lahedad?

L.L: (Uhkelt) Mul on 90 arhitektuuriga seotud projekti. Ära unusta ära, et maailma arhitektuuripressis on avaldatud ainult kaks Eesti arhitektuuri puudutavat lugu. (Lapini ilmest saab paugupealt aru, et tema näpud on mõlema juures mängus). Ma olen rahul päris mitme tööga, näiteks üks, mis on tehtud aastal 1975. (Selgitavalt koerale) Vaata, see oli siis, kui me tegime neofunki. Niiöelda valged majad; ma tegin neid terve sarja ja arvan, et kõige paremini ongi õnnestunud vast see periood. Nendest majadest on tehtud ka mitu magistritööd. Nõukogude ajal oli materjalide valik muidugi väike ja eks mõnigi ole nüüd uute materjalidega korda tehtud. Selline masinmaja, nagu ma neid kutsusin. (Osutab pöidalga aknast välja) Pääskülas Udu tänaval, seal on villade rajoon. Seal käivad huvilised turistidki, tuntud objekt...

J-K.R: Pääsküla ja Nõmmegaga tuleb mul meelde, et sina olid ju see, kes sõdis Glehni lossi taastamise vastu?