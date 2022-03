Varjupaikade MTÜ annetab Ukrainast lemmikutega pagenutele loomatoitu

Postituse kohaselt on MTÜ pidanud päevi läbirääkimisi põllumajandus- ja toiduametiga, et aidata neid Ukraina inimesi, kes on sõja eest Eestisse põgenenud koos lemmikloomadega. Varjupaikade MTÜ lubab anda abivajajatele loomatoitu, lemmikloomatarvikuid ning muud vajalikku nende vajaduse põhjal ja kokkuleppeliselt. Abi pakuvad nad Harju-, Pärnu-, Lääne-, Viljandi-, Valga- ja Võrumaal. Abivajajad saavad venekeelset infot telefoninumbril +372 5689 7495.