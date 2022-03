Sven Kivisildnik Leonhard Lapinist: tänapäeva mõttes oli ta teiselt planeedilt ja see oli väga hea planeet

Sven Kivisildnik ütleb Elu24-le, et kuigi nad ei olnud Leonhard Lapiniga suured sõbrad, sai seltskondades ja kirjandusüritustel aeg-ajalt kohtutud ja koos mõnes projektis töötatud. Koos esineti ka rahvusvahelise luulepäeva luulemaratonil Tallinna Keskraamatukogus 21. märtsil 2014.

Leonhard Lapin ja Sven Kivisildnik rahvusvahelisel luulepäeval 2014. aastal. FOTO: Ave Maria Mõistlik / Wikipedia

«Leonhard Lapin oli seda tüüpi kunstnik, milliseid enam ei tehta,» ütleb Kivisildnik. «Ta oli hetero, tal olid käsitööoskused, iseseisev mõtlemine. Ta oli ennast ise ülestöötanud. Ta ei olnud kommunistliku režiimi pugeja, vaid vastupidi, ta oli dissident,» räägib Kivisildnik Elu24-le.

«Kuna ta oli dissident, erineb ta 600% tänapäevastest kunstnikest, kes on pugejad. Lapinist jäävad teosed järgi. Mida jääb järgi tänapäeva feministidest, rohelistest, uuskommunistidest ja erinevatest seksuaalidest,» küsib Kivisildnik. «Lapinist jäävad järgi teosed,» ütleb ta.

«Lapinil on pärand. Ta on kirjutanud mitu väga huvitavat raamatut, mitte ainult ilukirjandust, vaid ka esseistikat, kus ta selgitab oma kunstivaateid. Ta oli mitmekülgselt andekas inimene, kes oli võimeline ennast kirjalikult väljendama. Tal olid olemas vaated, mida on võimalik kirja panna. See ei ole see soga, mida me tänapäeval näeme kunstinäitusel, kus A4 on ukse kõrvale kleebitud ja sinna on aetud naeruväärset plära,» ütleb kirjanik.

Leonhard Lapini vestlused koer Sabaga FOTO: KesKus arhiiv

«Tänapäeva mõttes on ta teiselt planeedilt ja see oli väga hea planeet. Olen suur Lapini ande austaja. Mida aeg edasi, seda suuremaks imetlus ja austus läheb. Sedatüüpi loojad ei ole kunagi tavalised, eriti tänapäeval, kus on lihtne poliitilist agendat näost välja ajada ja kuidagi kunstnikuna vireleda. Suur sügav kummardus talle.»

Kivisildnik ütleb, et Lapin oli üks väheseid, kes vabalt rääkis ka Kunstnike Liidu probleemidest – ta oli täiesti vaba ja sõltumatu vaim nagu üks kunstnik peab olema. Julge ja aus.

Kivisildnik soovitab lugeda Lapini raamatut «Olejad ja minejad», mis on memuaarsem ja esseistlikum. «Tema kirjanduslik pärand on väga tore,» ütleb Kivisildnik.

Suure hingega inimene

Lapinit meenutab soojade sõnadega ka Elu24 peatoimetaja ja Kanal 2 saate «Kuuuurija» juht Katrin Lust.

«Lapin oli suure hingega inimene ja ta ei sallinud silmaotsas ebaõiglust,» ütleb Lust. «Mäletan, kui tegin Kunstnike Liidust rea kriitilisi lugusid ja paljud kunstnikud olid nõus olukorda selja taga kiruma, aga oma näoga keegi sõna võtta ei julgenud. Leo oli see mees, kes ütles, et tema ei karda midagi ja tema võib kunstnike nimel rääkida… Et jäägu tal kasvõi näitused ära või kaotab ta oma arvamuse tõttu ateljee. Tal oli see julgus,» räägib Lust.

«Ta alati helistas ja tänas mind lugude puhul, mis puudutasid nii Kunstnike Liitu kui muud. Kui kunstnik Sarapuul oli juubel ja Eesti riik oli selle ära unustanud, siis Leo tuli ja ütles, et Katrin, mine nüüd Lembitu juurde ja tuleta inimestele meelde, mis suur kunstnik meie seas elab. Leo oli alati kriitiline seal, kus miski tema hinge riivas. Puudutas see poliitikat või kasvõi sõbra sünnipäeva. Kui Kuuuurija oli mingil hetkel justkui põlu all ja seda avalikult väga ei hinnatud, siis Leo helistas mulle ja ütles: «Tüdruk, ära anna alla. Vastuvoolu ongi raske ujuda. Sa oled nagu mina… Me peame kokku hoidma!» Need sõnad olid ta huulil alati, kui me trehvasime kas kaubanduskeskuse trepil või Kuku klubis.»

Lust räägib, et Leol läks tihti asjadest rääkides silm märjaks, aga ta ei tundnud sellest kunagi häbi, vaid nuttis nagu suurele kunstnikule kombeks.

«Olen teinud Leoga mitmeid lugusid. Leol oli veel komme inimestele alati midagi kinkida. Ta võis leida Kuku klubist mõne suvalise sõbra õhtuks ja viia ta oma ateljeesse ning kinkida talle kaasa midagi. Minule kinkis Leo oma töö, millel nimeks «Rahasadu», sest raha oli Leo sõnul vaja selleks, et oma ideid ellu viia. Kui viimati tänaval trehvasime ütles Leo, et eesti akadeemikud ja emeriitprofessorid saavad naeruväärset tasu. Ta ütles, et selle teema ette võtaksin. Lubasin, et teen seda.»