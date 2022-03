19-aastane Sweeney, kes õpid USA Kesk-Florida ülikoolis IT erialal, jälgib nüüd Venemaa rikkaimate inimeste lennukeid samal viisil, nagu Muski omi ning avaldab nende kohta käiva info, teatab hs.fi.

Ameeriklane kirjutas Twitteris: «Jah@PutinJet on nüüd olemas. Ärge oodake, et andmed oleks väga täpsed, sest Venemaal on palju VIP-lennukeid. ADS-B ei ole Venemaal suurepärane».