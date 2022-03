Põhja-Tallinn taas lavadel: tuleb suvetuur, dokumentaalfilm ning suurejooneline aastalõpu kontsert

Bändil jagub veel teisigi toredaid uudiseid. Sel suvel planeeritakse suvetuuri, mille raames jõutakse Eestimaa kaunitesse paikadesse. Ettevõtmine seotakse uue albumi esitlusega. Lisaks sellele, tänavu sügisel annab bänd välja ka dokumentaalfilmi.

Seoses bändi kümnenda juubeli ja viienda albumi avaldamisega korraldatakse 16. novembril suurejooneline kontsert, kuhu kaasatakse artistid, kellega kümne aasta jooksul koostööd tehtud. Teiste hulgas tulevad koos Põhja-Tallinnaga lavale näiteks Uku Suviste, Ivo Linna, Uudo Sepp, Artjom Savitški, Getter Jaani, Pearu Paulus, Genka, Janno Reim, Antti Kammiste ja Eric Kammiste. Muusikuid on esinejate nimekirja lisandumas veelgi.

«Mõtlesime pikalt, et tahame oma juubeli raames teha ühe suure kontsertürituse. Kui aus olla, see on meil kavas olnud juba väga kaua aega. Nüüd langesid ajastusega kokku uus album ning bändi 10. aasta sünnipäev. Leidsime, et just Saku Suurhall on koht, kus seda kõike võimsalt tähistada - mõeldud ja tehtud, hakkasime juba asju ajama,» sõnas Jaanus Saks rõõmsameelselt.

Saks lisas, et kontsert tuuakse publikuni laiendatud koosseisus. «Lisaks tavabändile on kümneid teisi instrumente kaasatud - klahvid, keel- ja puhkpilli kvartett. Üks on kindel, tuleb suurem ja uhkem värk,» märkis ta.

Bändi eestvedaja avaldas, mis laadi suuremaid esinemisi neil varasemalt on ette tulnud. «Aastaid tagasi soojendasime Saku Suurhallis sellist maailmakuulsat räpparit nagu Nelly. Kuid nii suurt ja efektset esinemist nagu meil tänavu novembris plaanis on - polegi olnud. Seame enda jaoks küllaltki suure eesmärgi, kuid see on kindlasti põnev ja hea väljakutse,» sõnas ta.

Põhja-Tallinna värske singel kannab pealkirja «Tsau, kuidas läinud». Saks avaldas, kas räpparid ka reaalselt sellist viisakat pöördumist oma sõprade seas kasutavad. «Oma lähedaste seas ikka! Tahame ju kõik teada, kuidas meie inimestel läinud on. Oleme bändiliikmetega nende aastate jooksul väga lähedasteks saanud. See on igati aus lähenemine: «Tsau, kuidas läinud», eriti nende viimaste aastata jooksul, mil koroonapiirangute tõttu väga tihti ei näe üksteist. Peame oma sõpradega suhtlema oluliselt rohkem, sealhulgas aegajalt ka silmast silma kohtuma - kusagil sotsiaalmeedia chatroomis suhtlemine ei ole kindlasti piisav,» rääkis Jaanus Saks raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».