Kunstiakadeemia rektor meenutab lahkunud Leonhard Lapinit: nii mitmekülgselt andekat inimest ma teist Eestis ei tea

«Leonhard Lapinil oli tohutult tore naeratus ja ta oli väga elurõõmus inimene,» meenutab Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm. «See, et ta on lahkunud, on kohutav kaotus,» ütleb ta Elu24-le.

Leonhard Lapini ateljee. FOTO: Eero Vabamägi

Kalm räägib, et noorena oli Lapin mürgeldaja tüüp, aga kui ta oli kusagil midagi purjus peaga kogemata ära lõhkunud, siis järgmisel päeval ta alati vabandas ja tõi oma töid lepituseks.

«Ta oli suure hingega inimene ja esindas klassikalist kunstikutüüpi, kes arvab, et talle on lubatud rohkem, ja kes võib käituda ebaharilikult, teistmoodi kui teised. Ma tema puhul saan sellest ka aru, sest nii mitmekülgseid andeid on Eesti kultuuris nii vähe. Ta oli arhitekt, kunstnik, kirjanik, lavastaja, teatrikunstnik, ajaloolane, teoreetik. Sellise ampluaaga inimest ma teist Eestis ei tea. Väga mitmekülgne inimene meeletu andega,» räägib Kalm Elu24-le.

Leonhard Lapin FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Lapin õpetas Eesti Kunstiakadeemias eelkõige arhitekte ja oli kunstiakadeemiaga seotud elu lõpuni. Pikka aega oli ta ka kompositsiooni ja värviõpetuse õppetooli juhataja.