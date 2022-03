Putini vanema tütre ristiisa on EL-i poolt sanktsioneeritavate Vene ärimeeste seas

EL-i sanktsioonid kehtivad praegustel andmetel kokku 680 Vene kodakondsusega isikule ja Roldugin on nende 26 seas, kes sel nädalal lisati, teatab theguardian.com.

Praegu 71-aastane Roldugin on Putini vanema tütre Maria ristiisa ja kuulub juba aastaid Vene presidendi ärivõrgustikku, mille kohta Venemaal kasutatakse väljendit «Putini rahakott».

Venemaa president Vladimir Putin (paremal) koos oma tütre Maria Putinaga 2. detsembril 2007 Moskvas minemas duumavalimistele FOTO: ALEXANDER NEMENOV/Scanpix

Roldugin oli 1980. – 1990. aastatel Kirovi ooperiteatri esitšellist.

EL-i viimastes sanktsiooninimekirjades on Venemaa nafta-, pangandus- ja finantssektoris tegutsevaid oligarhe ja ärimehi, aga ka valitsusametnikke, sõjaväelasi ja meediategelasi.

Invasioon Ukrainasse on pannud EL-i Venemaa üksikisikutele, institutsioonidele ja ettevõtetele ulatuslike meetmetega sanktsioone rakendama ja need on vaid päevadega Venemaa majanduse peapeale pööranud.

Mitu sanktsiooneeritavat kuulub Putini siseringi.

EL-i välisministrite poolt 28. veebruaril heaks kiidetud õigustekst ütleb: «Härra Roldugin on ärimees, kellel on tihedad sidemed Vladimir Putiniga. Ta on osa Putini võrgustiku finantsskeemist. Talle kuulub vähemalt viis maksuvabat firmat ja ta hoiab oma varasid Bank Rossija pangas, millele on samuti sanktsioonid kehtestatud».

Uurivate Ajakirjanike Rahvusvahelise Konsortsiumi (ICIJ) kohaselt osales Roldugin vähemalt kahe miljardi dollari «pesemises».

Venemaa tuntud tšellist Sergei Roldugin (ees vasakul) kontserdi eelsel harjutusel 5. mail 2016 Süürias iidse linna Palmyra amifiteatris FOTO: VASILY MAXIMOV/Scanpix

Ta osales ka niinimetatud Troika pesumaja süsteemis ja liigutas selle süsteemi kaudu miljardeid dollareid. Lisaks sai ta «Troika pesumaja» ettevõtete kaudu rohkem kui 69 miljonit dollarit (61 miljonit eurot) kasu.

«Troika pesumaja» on nimi, mis on antud 70 riiulifirmale, mille omanikud viisid nende abil Venemaalt läände miljardeid dollareid eravarandust.

Väidetavalt töötas nimetatud võrgustik nagu pesumasin: raha saabus mitmest allikast ja seejärel liigutati seda võrku kuulunud ettevõtete vahel ja mõnikord ka mitme ühele ettevõttele kuuluva pangakonto vahel.

Veel on EL-i poolt sanktsioneeritavate Venemaa ärimeeste seas 61-aastane Igor Setšin, kes on Venemaa riikliku naftakompanii ja maailma ühe suurima toornaftatootja Rosnefti tegevjuht.

EL kirjeldab teda kui «Vladimir Putini üht kõige usaldusväärsemat ja lähedasemat nõuandjat, aga ka tema isiklikku sõpra, kes suhtleb temaga igapäevaselt».

«Igor Setšini Rosneft oli Gelendžiki lähedal asuva paleekompleksi, kuid ka selle juures asuvate viinamarjaistanduste üks rahastajaid. Paleed ja seda ümbritsevad alad kuuluvad väidetavalt Putinile,» on EL-i tekstis.

Sanktsioonid on määratud samuti Putini endisele KGB kolleegile, 71-aastasele Nikolai Tokarevile, kes on Venemaa suure nafta- ja gaasiettevõtte Transnefti tegevjuht.

EL-i tekstis on: «Ta on Vladimir Putini kauaaegne tuttav ja lähedane kaaslane. Ta töötas koos Putiniga 1980. aastatel KGB-s. Tokarev on üks Venemaa riigioligarhidest, kes 2000. aastatel, kui president Putin oma võimu kindlustas, haaras enda kätte suured riigivarad ja kes tegutseb tihedas koostöös Vene riigi ja Putiniga».

Ka Tokarev rahastas läbi Transnefti Gelendžiki paleekompleksi.

Veel on saktsioneeritavate seas 68-aastane ärimees Ališer Usmanov, kes tegutseb rauamaagi-, terase-, meedia- ja internetisektoris ning kelle kohta on EL öelnud, et ta on «Vladimir Putini üks lemmikoligarhe».

«Härra Usmanov on väidetavalt president Putini eest seisnud ja tema äriprobleeme lahendanud,» on EL-i teates.

EL-i andmetel sai Venemaa Julgeolekunõukogu aseesimees, Venemaa endine president ja endine peaminister Dmitri Medvedev kasu Usmanovi kontrolli all olevate luksuslike eluruumide isiklikust kasutamisest.

Veel sanktsioneerib Euroopa liit varade külmutamise ja reisikeeluga 64-aastast Pjotr Aveni, kes on olnud Putini sõber alates 1990. aastatest ja kes kuulub 50 jõuka ärimehe hulka, kes kohtuvad regulaarselt Venemaa presidendiga; 55-aastast Mihhail Fridmani, kes on Alfa panga võtmeaktsionär ja kes aitas Putini vanemal tütrel Marial juhtida heategevusprojekti Alfa-Endo ning 54-aastast Dmitri Peskovi, kes on Putini pressisekretär.

Vladimir Putin abiellus 28. juulil 1983 stjuardessi Ljudmilla Škrebnevaga ning nad elasid Putini välislähetuse ajal 1985 – 1990 Ida-Saksamaal Dresdenis. Neil on kaks tütart, 28. aprillil 1985 Leningradis (tänapäeva Peterburg) sündinud Maria Putina ja 31. augustil 1986 Ida-Saksamaal Dresdenis sündinud Jekaterina Putina.

Venemaa president Vladimir Putin ja ta naine Ljudmila Putina 14. novembril 2001 USA-s Texases Crawfordis asuvas USA presidendi George Bushi ja ta naise Laura Bushi rantšos FOTO: Stringer/Scanpix

Juunis 2013 teatas paar, et nad lahutavad ja Kremli teatel jõustus lahutus 1. aprillil 2014.

Kinnitamata andmetel on Putinil veel mitu vallaslast.

Putinil on ka kaks ametlikku tütrepoega, kes sündisid 2012 ja 2017.

Venemaa alustas Ukrainas sõda 24. veebruaril. Euroopa Liit oli juba varem Venemaa oligarhidele sanktsioone kehtestanud, kuid nüüdses olukorras lisati sanktsioneeritavate nimekirja uusi isikuid juurde ja sanktsioone karmistati.