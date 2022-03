Võru elanik küsib: kuhu on Maxima ja Selveri lettidelt kadunud sool?

Facebooki grupis «Võrukad. Megasuur ja tõeliselt vaba» kirjutas Võru elanik veebruarikuu viimasel päeval: «Kuhu on kadunud Maximast ja Selverist müügilt sool?» Mõned kommenteerijad toovad välja asjaolu, et soola pole saada ka Maksimarketis. Võru elanikud arutavad postituse all selle üle, kas sool on müügilettidelt ära korjatud või lihtsalt otsa saanud.

Elu24 pöördus Maxima, Selveri ja Maksimarketi esindajate poole.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel ütleb, et Maxima lettidelt pole kindlasti sool ära kadunud. «Jah, me oleme eemaldanud Vene ja Valgevene päritolu soola, kuid meil on jätkuvalt müügil nii Himaalaja kui meresoola,» räägib Schapel.

«Mis puudutab Ukraina päritolu soola, siis praegu on meil osa sealsete kaupade osas arusaadavatel põhjustel mõningaid tarneraskusi,» avaldab Maxima esindaja.

Schapel räägib, et nad otsivad alternatiive nendele sooladele, mis tuli hiljuti lettidelt eemaldada või mille tarned on häiritud. «Kui Võru Maximas hetkel soola pole, siis on tegu ajutise olukorraga. Muretsemiseks põhjust pole,» ütleb ta.

«Seda, et inimesed oleks hakanud viimaste sündmuste mõjul mingeid toiduaineid tavapärasest rohkem varuma, me oma kauplustes täheldanud ei ole. Olukord on rahulik, paanikat pole,» tõdeb Schapel.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütleb, et Võru Selveris on tõepoolest sool ära ostetud, kuid kauplus tellib seda juurde. «Kaupluse juhataja teatel olla soola puudu ka teistes Võru toidukauplustes,» avaldab Veski.

Coop Võru kaubandusjuht Liliana Kalinina räägib Elu24-le, et Võru Maksimarketis on sool otsas alates 28. veebruari õhtust klientide suure ostuhuvi tõttu. «Aga juba 2. märtsiks on uus tarne ja loodame siis riiulid kuni järgmise tarneni täis hoida,» ütleb ta. «Lisaks soolale on natuke tõusnud ka tuletikkude, kuivainete ja konservide müügid,» avaldab Kalinina.