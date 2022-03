VIDEO ⟩ «Ma kardan! Me pommitame kõike!» Avaldati surnud Vene sõduri sõnumivahetus emaga

Ukraina esindaja Sergi Kõslõtsja oli kõnepulti kaasa võtnud kuvatõmmise tundmatu Vene sõduri sõnumitest, kirjutab Independent . Viimane inimene, kellega sõdur sõnumite teel suhtles, oli tema ema. «Miks sinu viimasest vastusest nii kaua aega möödas on? Kas sa oled ikka õppustel?» küsis murelik ema tänaseks hukkunud sõdurilt. «Ema, ma ei ole enam Krimmis. Ma ei ole õppustel,» tunnistas sõdur. «Kus sa siis oled?» küsis ema vastu. «Isa küsib, kas me saaksime sulle kuskile paki saata.»

«Ema, see on nii raske...» – Ukrainas hukkunud Vene sõdur

«Mis paki, ema?» vastas sõdur. Segaduses ema küsis seejärel pojalt, mis on juhtunud. «Ema, ma olen Ukrainas. Siin on sõda. Ma kardan... Me pommitame kõiki asulaid! Sihime isegi tsiviile... Meile öeldi, et nad võtavad meid siin avasüli vastu, kuid nad astuvad hoopis meie relvastatud sõidukite ette ega lase meil edasi liikuda. Nad kutsuvad meid fašistideks. Ema, see on nii raske,» seisis Venemaa võimude poolt Ukrainasse saadetud sõduri viimases sõnumis.