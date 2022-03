Naine sünnitas kaks last Annelinna korteris: see oli teadlik valik ja tänu heale ettevalmistusele läks kõik hästi

Ajad muutuvad ja koos ajaga muutuvad ka tõekspidamised ja suhtumised. Kui kunagi oli kodus sünnitamine tavapärane, siis praegu on see muutunud haruldaseks ning naisi, kes valivad teadlikult kodus sünnitamise, on vähe. Seega on huvitav teada, miks otsustavad mõned naised kodusünnituse kasuks, kuigi on olemas heal tasemel sünnitusmajad, kus ei pea kartma, et lapse või ema elu ohtu satub.