«Kuuuurijas» jagas kurvastavat lugu Tõrva külje all elav Kaili (nimi muudetud – toim teada», kes valutab südant ebanormaalsetes tingimustes elava vanaproua pärast.

«Nagu «Nukitsamehe» filmist. Küür seljas, kolm-neli mütsi peas, kummikud jalas ja kasukas seljas. Mütsi vahel taskulamp,» kirjeldas ta Tiiut. Naise sõnul oli see vaatepilt suisa šokeeriv. Kuidas on võimalik, et 21. sajandil keegi sellistes tingimustel elab?