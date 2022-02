CNN: Ukraina piiri ääres on märgatud ohtlikke Buratinosid ja Päikeseahje

Tegemist on kolmekümnetorulise mitmelasulise raketiheitjaga, neis on 220 millimeetrised raketid, milles on termobaariline- või süütelõhkepea. Plahvatusel tekib aerosooli pilv, mis seguneb hapnikuga, tekitades võimsa tulepilve koos lööklainega, mis tekitab palju hävingut.

Raketiheitja suure «nina» tõttu kannab algne variant hüüdnime Buratino, mis on venekeelne variant Pinocchiost.

Raske leegiheitja süsteemi ehk TOS-1 Buratino demonstreerimine Venemaa relvastusnäitusel 26. septembril 2013 Uuralites Nižni Tagilis FOTO: SERGEI KARPUKHIN/Scanpix

Raketiheitja põhineb tankil T-72 ja see loodi Nõukogude Liidus 1980. aastatel. Tegemist on relvaga, mis on mõeldud elavjõu hävitamiseks kindlustatud positsioonidel, avatud maastikul, kergsoomustatud sõidukites ja veokites.

Venemaa on TOS-1 Buratinot kasutanud 1980. aastatel Afganistani sõjas ja hiljem Tšetšeenias.

Venemaa kasutas 2015 Süürias täiustatud varianti TOS-1A Solntsepek ehk Päikeseahi.

Arendamisel on ka TOS-2, mida Vene vägi kasutas esimest korda 2020. aasta septembris sõjalisel õppusel Kavkaz-2020.

Põhineb Uurali maastikusõidukil ning see on varustatud võimsama raketi ja oma kraanaga. Samuti on sellel suurem laskeulatus. TOS-2 on kaitstud täppisrelvade eest.

Lääne millitaareksperttide sõnul on TOS-id ka psühholoogilised relvad, kuna nende hävitusvõime on suur.

Euroopa Julgeoleku- ja koostööorganisatsioon OSCE ja ÜRO on mõistnud Venemaa TOS-1 ja TOS-1A kasutamise sõjakolletes hukka, kuna tegemist on väga ohtliku relvaga.

Venemaa on Ukrainas juba kasutanud mitmesuguseid relvasüsteeme. Näiteks on kaamerad ja satelliidid jäädvustanud pilte tsiviilsihtmärke tabavatest rakettidest.

Venemaa alustas Ukraina vastast sõda 24. veebruaril, olles alates möödunud aasta teisest poolest viinud vägesid ja relvastust Ukraina piiri lähedale ning Valgevenesse.