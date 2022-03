Elizabeth II on Briti ajaloo pikima valitsemisajaga monarh. Veel veidi ja Tema Majesteet ületab valitsemisaja kestuse poolest Louis XIV, kes teatavasti püsis troonil 72 aastat, ja saab Euroopa monarhide valitsemisaegade rekordi enda kätte.

Elizabeth II on 95-aastane ja näeb kõrgest east hoolimata väga hea välja, vahendab Marie Claire. Ta on rõõmsameelne ja selge mõistusega. Kuninganna hämmastava füüsilise ja vaimse vormi tõttu püüavad paljud lahti harutada valitseja pikaealisuse ja tema hea tervise saladust. Ja tundub, et siin polegi midagi keerulist.