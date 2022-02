Restoranipidaja kiirtestide mittelubamisest: aeg oleks eredas kevadpäikeses korraks silmad lahti teha ja olukorrast aru saada

Saates «UV faktor» väitis teadusnõukoja juht Toivo Maimets, et ettevõtjatele ei saa panna kohustust kõik inimesed läbi testida. «Kellele te panete selle testimise ülesande? Kujutame ette, et ma olen restoranipidaja. Mul tulevad õhtul kell kaheksa lauad inimesi täis. Kas mina pean restoranipidajana hakkama kõiki neid inimesi testima,» küsib Maimets. «Kui arutelu oli, siis rääkisin restoranipidajate ja kontsertide korraldajatega, ei saa ettevõtjatele panna kohustust kõik need inimesed läbi testida,» ütles Maimets ja lisas, et restoraniomanikud endale seda lisakohustust ei taha. Maimets tõdes, et nad analüüsivad pidevalt, milliseid piiranguid leevendada saaks ja küsimus on, millises tempos seda teha. Kui paljud ühiskonnad on otsustanud piirangud kaotada, siis Eestis on seis endine ja piiranguid kaotatud veel ei ole.