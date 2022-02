Rimi annab aru: miks avastavad ostjad poelettidelt endiselt Venemaa päritolu kaupa?

Rimi teatas neljapäeval, et nende kaubavalikust eemaldatakse kõik Venemaa päritolu kaubad, kuid Venemaalt pärit viinad on hetkel veel poelettidel olemas. «Vene ja Valgevene päritolu tooted on kõikidest Eesti Rimi kauplustest eemaldatud 28. veebruari õhtuks,» lubab Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.