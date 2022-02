Nädala lõpuni harjutavad NATO hävituslennukid Eesti kohal madallende

Õhuvägi annab teada, et esmaspäevast laupäevani toimuvad Eesti kohal madallennud hävituslennukitega. Harjutusi püütakse teha madallennu aladel ja mitte madalamal kui 152 meetrid, see siiski ei välista võimalust, et inimesed võivad kuulda suuremat müra.