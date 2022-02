Ukraina president Zelenskõi on juut, kuid Putini arvates nats, kes tuleb hävitada

Putin on seisukohal, et Ukraina valitsusest tuleb eemaldada natsid ja narkomaanid, sest nende juhitud riik on ohtlik.

USA meedia kirjutab, et Putini selline väide on kummaline, kuna Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on juut ja sakslased tapsid teise maailmasõja ajal ta sugulasi. Putin peab Zelenskõid neonatsiks, nagu ka teisi Ukraina juhte.

Zelenskõi sõnas möödunud nädalal, et ta on Venemaa vaenlane number üks ja venelaste poolt tagaotsitav. Ta lisas, et arvatavalt on sihtmärkideks ka ta perekonnaliikmed.

Putin ei ole põhjendanud väiteid, et Ukrainat valitsevad ka narkomaanid, mitte mitte millegagi.

Venemaa president Vladimir Putin külastas 27. veebruaril Moskvasse rajatavat uut uurimis- ja kosmosekeskust FOTO: SERGEI GUNEYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL/Scanpix

Venemaa tembeldas neonatsideks kõik Ukraina valitsuse liikmed, kes on olnud võimul viimased kaheksa aastat. Enne 2014. aastat oli Ukraina Venemaa-meelsem ja siis ei tundnud Putin selle riigi pärast muret.

Kuid 2014. aastal Vene-meelne valitsus kukkus ja pärast seda on ukrainas olnud võimul demokraatlik valitsus.

Samas Ukraina kaotas siis Krimmi poolsaare Venemaale. Lääneriigid ei tunnustanud Venemaa invasiooni Krimmis ja peavad seda ala seni Ukraina osaks.

Kuna Ukraina praegune valitsus on läänemeelne, siis on see vene võimudele pinnuks silmas ja tekitas nende natsiretoorika.

Vene praegused võimud viitavad ka teise maailmasõja ajale, mis Nõukogude Liitu kuulunud Ukraina vallutasid natsi-Saksa väed. Osa ukraina natsionaliste võttis sakslased avasüli vastu, et näidata NSVL-ile sellega koht kätte.

Ukraina ajaloolaste sõnul tegi osa ukrainlasi natsidega koostööd ja nad ei olnud siis ainsad, vaid nii oli samuti paljudes teistes riikides.

Mõned Ukraina praegused poliitikud on kiitnud natsionaliste ja nende vastupanu Nõukogude Liidule teise maailmasõja ajal, ignoreerides koostööd natsidega ja juutidevastaseid kuritegusid. See on Venemaad ärritanud ja andnud hoogu väitele, et Ukraina valitsuses on natse.

Venemaa on omalt poolt suurendanud Nõukogude Liidu rolli natside võitmisel. Samal ajal on riik pisendanud nõukogude kodanike koostööd natsidega juutide tagakiusamisel.

Putin on samuti väitnud, et lääs sundis Venemaa Ukrainas sõjategevust alustama. Kui Venemaa midagi ei teeks, ründaksid lääs ja Ukraina Venemaad, nagu natsi-Saksamaa ründas teises maailmasõjas Nõukogude Liitu.

Venemaa on Ukraina ründamist õigustanud samuti nende arvates jätkuva genotsiidiga Ida-Ukraina Venemaa toetatavatel separatistlikel aladel. Genotsiidi kohta puuduvad tõendid. ÜRO peasekretär António Guterres on süüdistuse ümber lükanud.

Vene väed hakkasid Ukraina piiri lähedale kogunema möödunud aasta teises pooles. Jaanuaris toimus Venemaa ja Valgevene ühine sõjaline õppus Valgevenes Brestis. Venemaa teatas siis, et see oli õppus ja ta viib oma väed ära, kuid ei teinuds seda.

USA luure andmetel paigutas Venemaa üksuseid ümber ning siis arvati, et see võis viidata võimalikule rünnakule.

Vene üksused alustasid koos õhurünnakutega Ukrainas sõda 24. veebruaril.