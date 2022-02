Ukraina teatel hävitas Venemaa invasiooni käigus maailma suurima lennuki

Ukraina võimuesindajate teatel kavatsevad nad peaaegu kultuslikku staatust omava lennuki, millel on kuus mootorit ja mis suudab vedada kuni 250 tonni kaupa, millalgi taastada, teatab cnn.com.

«Venemaa hävitas meie Mriya. Kuid nad ei suuda iialgi hävitada meie tugevat, vaba ja Euroopa demokraatlikku riiki. Me võidame niikuinii!,» teatas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba Twitteris.

Sõltumatut kinnitust lennuki hävingu kohta pole. Antonovi firma säutsus, et ei tea lennuki tehnilist seisukorda enne, kui eksperdid on seda kontrollinud.

Ukraina riigikaitsefirma Ukroboronprom tegi pühapäeval avalduse, milles öeldi, et lennuk hävis, kuid see ehitatakse uuesti üles Venemaa kulul ja see läheb maksma umbes kolm miljardit dollarit (2,7 miljardit eurot).

Maailma suurim lennuk Antonov AN-225 nimega Mriya augustis 2021 Ukraina Hostomeli lennuväljal FOTO: Volodymyr Tarasov/Scanpix

«Kui võtta arvesse lennuki ehitamise kulusid, siis taastamiseks kulub hinnanguliselt üle kolme miljardi dollari ja üle viie aasta. Meie ülesandeks on tagada, et need kulud kataks Venemaa Föderatsioon, mis on tekitanud tahtlikult Ukraina lennundusele ja kaubalennu sektorile kahju,» teatasid Ukraina esindajad.

Hilisemas avalduses teatas Ukroboronprom, et lennuk oli 24. veebruaril, kui Vene väed rünnakut alustasid, Kiievi lähedal maapinnal ja hoolduses.

Vene vägede teatel vallutasid nad 27. veebruaril Hostomeli lennuvälja, kus AN-225 asus. Kohapeal viibinud CNNi võttemeeskonna teatel nad nägid, kuidas Vene õhudessantväelased tegid lennuväljale tormijooksu.

Satelliidiettevõtte Maxar Technologies satelliidipildid näitavad märkimisväärset kahju osale angaarist, kus AN-225 hoitakse.

Maxar Technologiesi satelliidipilt Ukraina Hostomeli lennuväljast 27. veebruaril, kus Ukraina võimude teatel hävines Vene vägede pealetungil maailma suurim lennuk Antonov AN-225. FOTO: Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP/Scanpix

USA kosmoseagentuuri NASA ning ookeani- ja atmosfäärivalitsuse NOAA sateliidipildid näitasid samuti Hostomeli lennujaamas, kaasa arvatud suures angaaris, tulekahju. Samas ameeriklased rõhutasid, et nad ei tea, kas lennujaama tulekahjud on tingitud sõjalistest löökidest või millestki muust.