Koomik Ari Matti Mustonen lasi Ukraina sõduri sõnad koos riigi lipuga jalale tätoveerida

Ukrainat rünnanud Venemaa vallutas 24. veebruari õhtuks Zmeinõi ehk Ussisaare. Ühismeedias hakkas levima ühe Ussisaart kaitsnud Ukraina sõduri sõnad, mille lasi koomik Ari Matti Mustonen oma jalale tätoveerida. Algselt teatati, et kõik 13 Ussisaart kaitsnud piirivalvurit surid, kuid 28. veebruari pärastlõunal kinnitas Ukraina merevägi, et nad on siiski elus.