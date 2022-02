ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: meemide sõda Punn Mutini vastu. Vaata internetis levivaid pilte.

Seesama meem siin, "Mutin on punn" pärineb 2014. aastast; kujundasin särgi, kui Krimm ära võeti. Ent see pole mitte minu idee, vaid mugandus ja laen. 2011. aastal, Moskva suurte meeleavalduste ajal Putini vastu, kandsid noored moskvalased jopet "Хутин Пуй" (Hutin Pui). Viibisin ise sel ajal Vene pealinnas ning mäletan selgelt, kuidas just see meem korravalvurid ja putini-meelsed kohe eriti endast välja ajas. Lühike suguorgan – see ei mõju matšopresidendi piltlikustamisel matšole endale loomulikult kuigi meeldivalt.

See oli valimisaasta, opositsioonitegelastega mööda linna liikudes jäi silma teinegi asjaolu, mis jälle kord tõestas: iroonia ja nali on diktaatorile alandav nagu vitsaga piki paljast taguotsa saamine. Kõigevalitsejal ei kista ju pükse jalast ega anta nähvakat üle kanni! Nimelt kleepisid noored plankudele plakateid, mis naeruvääristasid neid samu valimisi, kuna diktaator oli nad ette ära kaaperdanud: "Kõik valima!" – seisis posteril, mis kujutas endast lambakarja. "Vali!" Kuulutas teine poster, mille peal oli telekapult, kus kõikidele kanalinuppudele kirjutatud "Putin". Ja lõpuks pilt surnukskägistatavast kanast: "Tahad kõva kätt? Saavutad lõpliku korra!" Jne. Neile plakatitele organiseerisid võimud tõelise nõiajahi: autoreid toona ei tabatudki, aga ilmselgelt paanilised üksused jooksid mööda pealinna ringi ja rebisid neid maha.

Ka ajaloost teame hästi, kuidas kõva käega mehed ei sallinud, kui nende üle ilguti.

Ka ajaloost teame hästi, kuidas kõva käega mehed ei sallinud, kui nende üle ilguti. Stalin läks täiesti endast välja, kui talle sattus näppu mõni lääne karikatuur, mis teda kujutas. Impulsiivset Hruštšovi vihastasid tema Ameerika-visiidil kõige rohkem kaks asja: see, et tema programm ei näinud ette Disneylandi külastamist ja teiseks karikatuurid temast USA päevalehtedest. Lärmavale maisikasvatajale lihtsalt ei mahtunud pähe, kuidas tohib suurest riigijuhist pilapilte vorpida.

Ukraina ajakirjanike sõnul väljus kunagine Ukraina president Janukovitš täielikult iseendast, kui sai teada, et talle on selja taga pandud hüüdnimi "Bandjukovitš, sõnast "bandiit". See oli seesama sõge taat, kes lõpuks kukutati ja kelle suvilast leiti kuldne peldikupott. Ei mõistnud nalja meie endagi "poolkõva käsi" Konstantin Päts, rääkimata Edgar Savisaarest, kes kulges samuti mööda vabariiki ringi, marssalikepike märsitaskus.

Ning soomlased kutsusid nõukogude pomme Talvesõja ajal "Molotovi leivakorvikesteks", kuna Molotov oli nõukogude ajakirjanduses teatanud, et nõukogude väed viskavad soomlaste tagalasse toitu, et töörahvas ei nälgiks.

Ka termin "Molotovi kokteil", mis võeti kasutusele küll Hispaania kodusõja ajal 1936, sai oma ilkuva nime soomlastelt.

Ent lisaks väga kõvale sõjalisele vastupanule on ukrainlased näitanud üles ka ehmatavalt elutervet ning ägedat huumorimeelt.

Sõda on hull ja kohutav asi, meie rahva geneetilises mälus istub see tänaseni. Balti riikide inimesed teavad, mis asjandusega Venemaa näol tegu on. Ja me teame tõesti ka seda, et tavalise venelase sõda see ei ole, hulluksläinud Punn teeb oma tegusid.

Muidugi on sõja puhul kõige tähtsam toetada Ukrainat relvade, ravimite, humanitaarabi ning rahaga. Ning rakendada Venemaa vastu võimalikult jõhkraid sanktsioone, hea oleks, kui saaks selle Punni riigi kõikidest rahvusvahelistest organisatoorsetest moodustistest välja arvata.

Eks me kõik looda, et Putinist tehakse Kiievis kotlett. Korralik kiievi kotlett. Seda ukrainlased oskavad.

Võib ju tunduda mitte eriti olulisena, aga tegelikult on küllaltki tähtis: sellised aktsioonid näitavad, et maailm on ukrainlaste poolel. Ning lõppkokkuvõttes – seda tajuvad ka maailma poliitikud, et kui nad praegu samme ei astu, järgneb nördimus oma rahva poolt. Sellega ei taha aga ükski poliitik arvestada.