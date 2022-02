Kaarte ladunud Kerro ei näinud sõja puhkemist: ei hakka end üldse õigustama

«Ei hakka end ka risti lööma, kuna kõik oleme inimesed ja võime eksida. Usun, et pole ühtegi meist, kes oleks jumal või teeks oma tööd igapäev 100 protsendi panusega. Ma pole õnneks jumal ja ei plaani ka end üli inimese staatusesse panna, kui oleksin kõrgem, siis poleks mul endal kasvamist ja arenemist,» ütles Kerro, lisades, et ka tema õpib igast olukorrast.

Küll aga jätkus selgeltnägijal inimestele häid soove ja mõtteid. «Rohkem soovin Teile üksteise mõistmist ning armastust siia niigi halli maailma. Elu on üks suur õppimine ning kõige tähtsam on õppida sellest, oma minevikust ja vigadest. Selle alus on vigade tunnistamine, mitte pea mulla alla peitmine. Niiet jah, kallis rahvas, ma ei näinud sõda,» tõdes ta veel kord.

«Huvitav nüanss, mida inimeste juures olen märganud on see, et keegi ei taha tunnustada Sind sinu kõrghetkel, aga on esimesed maha tegema sinu madalseisus. See näitab meie kokkuhoidu ja suure tõenäosusega ka seda, kui pahuksis ollakse iseendaga. Mina aga laen oma energiat läbi oma laste ning varsti sündiva beebi. Nagu vanasõna ütleb, mis s*tasti, see uuesti,» sõnas ta lõpetuseks.