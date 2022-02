ERR-i Narva korrespondent: valetavatele poliitikutele tahaks mikrofoniga vastu pead panna küll

Saatejuht Anu Välba Kutsus oma pühapäevasesse saatesse esimesteks külalsteks oma kolleegid ETV-st- korrespondedndid Margus Muld Saaremaalt ja Jüri Nikolajevi Narvast.

Esialgse plaani järgi soovis Välba Vabariigi aastapäeva nädala puhul tuua välja Saaremaa ja Narva erinevused, kuid enne siiski uuris ta mida arvavad mehed praegusest olukorrast Ukrainas.

Nikolajevi sõnul on inimestel Narvas ja kindlasti ka mujal erinevad arusaamad ja hinnangud ning Narvas käivat lausa suur sõnasõda Ukraina teemal. Selle peale küsis saatejuht, et ega mees pole soovinud seal kellegile mikrofoniga vastu pead anda.

Nikolajevi sõnul tavalistele kodanikele sellise tegevuse tungi peale tulnud ei ole, siiski mikrofoniga vastu pead anda sooviks ta aga poliitikutele, kes tema sõnul pidevalt valetavad ja puterdavad.

Saaremaa mehe Mulla sõnul mõtlevad kõik aga ühte moodi, et Ukrainas toimuv on hullumeelne. Küll on mehel peas küsimus, et mida see tavaline venelane mõtleb ning ta ei usu nende seas olevat enamuse toetusest sõja osas Ukraina vastu.

Kiirelt mindi aga üle Saaremaa ja Narva teemadele ning toodi välja nende head ja halvad küljed. Nikolajevi sõnul on iga narvaka mõttes see, et Saaremaa on justkui paradiis, kus tuleks ära käia. Mees oli aga ise olnud pettunud, kui saarele jõudis. «Linn nagu linn ikka, kuid Leisis läks juba põnevaks!»

Mulla osas visati aga nalja, et mees räägib tugevalt saaremaa murrakus ning temaga olevat palju igasuguseid naljakaid seiku ette tulnud. Kaamera ette on jäänud näiteks olukord, kus Muld uuris kohalikult proualt, kuidas mere ääres elades kalaga lood on, mille peale tädike oli vastu öelnud: «Kala on ikka meres, mitte mere ääres!»