Filmitudeng esines saates «Ma näen su häält» esimest korda suure publiku ees

21-aastane Kailiin Dubrov on pärit Tallinnast ning saatesse sokutas ta heade soovidega laulupedagoog Maiken. Lasteaiast peale laulmisega tegelenud noor naine käib neli aastat WAF-laulukoolis laulmistehnikat ja häält arendamas.

Oma häält on ta proovinud laiemale publikule näidata juba varem, kui ta osales saates «Eesti otsib superstaari,» kus tema teekond jäi vägagi lühikeseks. Ehk jäi ta uues saates muusika produtsentidele silma ning tema lauljakarjäär saab just sellest tuule tiibadesse?

Ma näen su häält – Filmitegija. FOTO: Rauno Liivand

Laval teeselda oli Dubrovi jaoks üsnagi keeruline, sest laulmise imiteerimisel, kus tegelikult oma häält ei kasuta, võivad hingamispausid ja suu liigutamine mitte kooskõlastuda lindilt tuleva esitusega. Ta lausa kartis, et just imiteerimine on raskem kui laivis laulmine ise, sest võib vale mulje jätta hääleoskusest.

«Kui ma aus olen, siis naerda ja naeratada tahtsin enamus saate ajast. Mingi hetk mul ei tulnudki enam välja hoida nägu tõsisena,» kirjeldab ta, kuidas ta püüdis nõunike arvamuste peale mitte naerma hakata.

Saate ülesehitus on aga noore naise sõnul põnev nii osalejatele kui publikule, kuid viimasesse ta oma lähedasi sugugi kutsuda ei tahtnud. «Ma ise palusin neil mitte tulla. Ma tunnen, et saan paremini keskenduda, kui laulan vōōrastele,» sõnas Dubrov.

Saates lauldes oli tal üsna korralik närv sees, aga tema sõnul oli see palju väiksem, võrreldes sellega, kui ta Superstaari saate voorus esines. «Tanel Padariga laulda oli ja siiamaani on natuke uskumatu kogemus, sest ma poleks kunagi arvanud, et see juhtub,» on ta õnnelik, et saatest osa võttis.

Padari häälest on ta väga vaimustuses, sest lauljaga ühel laval olles tundis ta, et mehe hääl on sama võimas, kui seda kuuleb näiteks telekast või raadiost.