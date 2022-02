Punane Rist kogub ukrainlastele annetusi: inimesed embavad pakki enne teele saatmist

«Viimastel päevadel on meieni jõudnud uskumatult suur kogus annetusi,» ütleb Eesti Punase Risti turundusjuht Liis Ehrminger Elu24-le. «Meie inimesed on olnud väga lahked ja abipakkumisi tuleb üha juurde.»

Ehrmingeri sõnul on annetajate seas nii eraisikud, kohalikud omavalitsused, koolid, kui ettevõtted ja organisatsioonid.

«Inimesed toovad annetusi pisarad silmis,» räägib Ehrmingeri, kelle sõnul on sellised hetked ääretult liigutavad. «Mitu inimest on paki enne selle ulatamist rinna vastu surunud, seda emmanud enne teele saatmist. Inimeste soov abistada on väga suur ja tuleb sügavalt südamest.»