Eesti mees Ukraina sõjakeerises: talupidamine päästab Ukraina rahva

«Sain 70 liitrit kütust, millest peaks tükiks ajaks piisama endale kui ka neile, kes kütust vajavad. Kui elekter kaob, läheb rohkem, sest vaja generaatorit käimas hoida mingi aeg päevast,» ütleb Rudo. Kokku toimetati oma külla 500 liitrit kütust.

Kogu arveldamine käib sularahaga ja hinnad tõusnud ei ole. «Mingit sõjast tulu teenimist ei toimu,» ütleb Rudo. Inimesed püüavad olukorda võtta võimalikult rahulikult, räägib Rudo Elu24-le.

Teatud tehinguid saab teha ka makseülekannetega. Raha arvele kandmine on väga lihtne ja seniks kuni mobiilid töötavad, toimib see hästi. Inimesed teevad omavahel koostööd – toimivad kaup-kauba vastu tehingud. Rudo imestab, et inimesed on nii kiiresti suutnud organiseerida elu selliselt, et see toimib. Kõik tegutsevad ühise rindena.

Turul veel toitu jagub

Kuigi poed on tühjad ja pooled poed suletud, on turgudel veel toitu saada. Turg on Rudo peatuspaigast 5 kilomeetri kaugusel. Nii pannaksegi auto inimesi täis ja asutakse turu poole teele. Turul käib palju rahvast ja hinnad on samad, mis nädal aega tagasi. Ukraina inimesi aitab praegu väga palju see, et on palju väiketalusid. Rudo räägib Elu24-le, et talud on seal mitmekesised – kõik asjad on olemas. Ei ole nii, et kasvatatakse ainult vilja või ainult kartulit. Reeglina teeb üks talu mitut asja – peab loomi, kasvatab vilja ja muud toidupoolist.

«See on see, mis on nüüd Eestis kadunud. Nimelt aitab Ukrainat praegu väga palju see, et on palju väikseid turge ja tuhandeid väiketalusid. Muidu oleksid pooled näljas,» ütleb Rudo. Sadu tuhandeid inimesi tuleb Kiievist välja ja nad kõik suunduvad maapiirkondadesse. «On olukord, kus talupidamine päästab Ukraina rahva,» on Rudo veendunud. Ühtegi varustamist ju ei toimu. Inimesed ei ole näljas ja selles osas paanikat ei ole.

Igapäevased kogunemised ja komandanditund

«Olukorda võetakse sellisena nagu see on, ei ole paanikat. Iga päev on kogunemised, kus küla mehed arutavad edasisi samme,» räägib Rudo. Üldine seisukoht on: «me ei anna midagi niisama ära, võitleme iga inimese ja meetri eest!» Liiga kaugele ei mõtle.

Külas on kaks arstiperekonda. «Kuna siin ei ole veel hukkunud inimesi ja haavatuid on vähe, siis on siinsetes apteekides veel vahendeid müüa. Lähemegi nüüd apteeki, et varuda sidumisvahendeid ja puhastusvahendeid. Apteegis me ilmselt saame maksta ülekandega. Tahame maksimaalselt sularaha varusid säilitada,» räägib Rudo Elu24-le. Rudo tunnistab, et ta aimas kriisiolukorda ette ja oli selleks teatud määral valmistunud hankides piisavalt sularaha.

«Komandanditund kestab esmaspäeva hommikuni. Komandanditund tähendab seda, et kõik istuvad toas ja tuled on kustutatud. Pärast kella viit õhtul ei tohi ükski tuli põleda. Arvata võib, et pimendus kestab edasi, sest oodata on Kiievi pommitajaid Krimmist,» tõdeb Rudo.

Eestlased aitavad

Rudo poole on pöördunud mitmed eestlased, kes tahavad aidata küla, kus Rudo viibib.

«Saatsin naise arveldusarve numbri ja hommikuks oli seal minu klassikaaslastelt Tiinalt ja Moonikalt kokku juba 350 eurot. Mu naine Olena saatis sõnumi laiali, et meie külal on see summa ja hädasolijaid aidatakse. Meil on inimestel sularaha varud, hiljem saame Olena kontolt tagasi kanda ja tuleb siis kaua tuleb Eesti SEB pangast. Naiste ühendus jagab täpselt neile, kellele vaja. Kõik on meil täpselt teada, kuidas kellegagi seisud on. Hiljem tuleb aruanne! Kes soovib, võib toetada!»

Olena Puks EE071010011771667227 SEB Eesti

27. veebruari õhtuse seisuga on laekunud 3200 eurot. «Kindlasti kulub kõik ära. Operatsioone on juba mitu silmapiiril. Kõik kirjutavad selgitusse, et Veselo Slabade küla toetuseks, aga sõber Silver pani kohe «Slava Ukrain» ja 200 eurot,» ütleb Rudo.