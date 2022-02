Venemaa lippudega profiilipildid ajasid avaliku elu tegelased sõbraliste puhastama

Muusik Paul Neitsov ning kokk ja telenägu Joel Ostrat on ühed paljudest, kes oma Facebooki profiilipildi juurde Ukraina lipu lisanud. Tuhanded Eestimaa inimesed näitavad selle kaudu enda meelestatust sõja suhtes, mis Ukrainas toimub.

Tuleb aga välja, et mitmedki on lisanud profiilipildile Ukrainasse sisse tunginud agressori, Vene Föderatsiooni lipu. Nii Ostrat kui ka Neitsov sellisele asjale hea pilguga ei vaata.

«Olen mõnede oma sõbralisti asukate poolt näinud viimase 24h jooksul vene lippe ja Putini agressiooni õigustamist,» kirjutab Paul Neitsov Facebookis. Kui kiidad heaks Kremli ideoloogiat ja agressiooni Ukrainas, siis ma ei soovi sellise inimesega vähimatki tegemist teha. Ole hea ja blokeeri või kustuta mind ise,» ütleb Paul kindlameelselt neile inimestele. Elu24-le kommenteeris muusik, et silmas mitmeid Tartu ja ka Tallinna venelasi oma sõbralistis, kes hakkasid Kremli propagandat jagama

«Miks mu FB tutvusringkonnas on inimesi, kes Ukraina lipu asemel profiilifoto alla Venemaa lippu panevad?» kirjutab Ostrat. Ta lisab juurde, et tegelikult need inimesed olid tema sõbralistis ning nüüd enam Ostratiga Facebookis sõbrad pole.