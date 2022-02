Dirigent Valeri Gergijevit ootab Putini toetamise tõttu poodiumitelt eemaldamine

Osseedi päritolu Valeri Gergijev (68) on vene dirigent. Ta on Peterburi Maria teatri peadirektor ja kunstiline juht, Müncheni Filharmoonia peadirigent ja Peterburi Valgete Ööde festivali kunstiline juht.

Väidetavalt on Vene maestro teinud mitmeid avaldusi Putini toetuseks ja seetõttu saanud paljude pahameele osaliseks, kuna ta on avaldanud toetust Venemaa president Vladimir Putinile. Mitmed juhtivad Euroopa institutsioonid ja ka Müncheni Filharmoonia ähvardab Gergijeviga sidemed katkestada, kui ta ei mõista hukka Putini sissetungi Ukrainasse, vahendab The New York Times.