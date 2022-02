Ehtekunstnik Tanel Veenre kogus loetud tundidega Ukraina heaks kopsaka summa

Laupäeva hommikul tegi Veenre ühismeediasse postituse, kus teatas, et on müüki paisanud 80 paari siniseid ja kollaseid «marju».

«Reaalne rahaline abi on parim, mida saame Ukrainale pakkuda,» nentis ta, öeldes, et annetavad ehete müügist saadud tulu 100 protsendi ulatuses Tallinnas asuvale Ukraina kultuurikeskusele. «Neil on kogemus toimetada see raha kõige pakilisemate abivajajateni,» lisas ta.