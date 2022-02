Muusik NOËP Ukraina toetamisest: ärge olge passiivsed, vaid protestige ja tehke sotsiaalmeedia postitusi

NOËP ehk Andres Kõpper ja tema bändikaaslased olid 25. veebruaril Riias lõunat söömas. Nende kõrvallauas oli ukrainlane, kes rääkis telefonis oma lähedasega, kes andis talle infot Ukrainas ja Kiievis toimuvast. «Pärast telefonikõne lõpetamist küsisime temalt, kas ta tahaks meiega ühineda ja õlut juua, millega ta rõõmsalt nõus oli. Saime teada, et ta oli paar nädalat tagasi tulnud Riiga ärireisile ja nüüd ei saa enam kodumaale tagasi minna,» kirjutab NOËP oma Instagrami kontol. «Ta kunagi isegi elas Tallinnas ja tal oli seal stuudio,» imestab NOËP seesuguse kokkusattumuse üle.

NOËP tõdeb, et vestlemine inimesega, kelle kodumaa ja kodulinn on raske rünnaku all, andis veelgi tõelisema ja hirmutavama tunde praegusest olukorrast.