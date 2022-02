Ukraina president Venemaa rahvale: sõda võtab kõigilt julgeolekukindluse

Ukraina inimesed tahavad rahu. Ukraina ametivõimud tahavad rahu. Me tahame seda, ja me saame selle. Me teeme kõik, mis meie võimuses. Me ei ole üksi. Tõepoolest, Ukrainal on toetajaid paljudes riikides. Miks? Sest me ei räägi «rahust iga hinna eest». Me räägime rahust, põhimõtetest, õiglusest. Kõigi õigusest määrata omaenda tulevik, räägime turvalisusest, ja kõikide õigusest elada ilma ohuta. Kõik see on meile oluline. Kõik see on oluline rahu heaks. Ma tean, et see on oluline ka teile.

Me teame, et me ei taha sõda. Mitte külma, mitte kuuma, mitte vahepealset. Kuid kui meid ohustatakse, kui keegi üritab ära võtta meie maa, meie vabaduse, meie elud. Meie laste elud. Siis me kaitseme end. Me ei ründa – vaid kaitseme. Meid rünnates, näete te meie nägu. Mitte meie selga – meie nägu. Sõda on üüratu kannatus ja sellel on suur hind, selle sõna igas mõttes. Inimesed kaotavad oma raha, maine, elukvaliteedi, vabaduse, ja kõige olusem – inimesed kaotavad oma lähedasi. Kaotavad iseend. Paljudest asjadest on sõjas puudus. Kuid mida on sõjas küllaga, on valu, mustus, veri, surm. Tuhanded, kümned tuhanded surmad.

Teile on öeldud, et Ukraina on oht Venemaale. Kuid see ei olnud tõde minevikus, ei ole praegu, ja ei ole tõde ka tulevikus. Te tahate turvagarantiisid NATO-lt. Meie samuti tahame garantiid enda turvalisusele. Me tahame Ukraina turvalisust – teie eest. Venemaa eest, ja teiste Budapesti memorandumi liikmete eest. Me ei ole tänasel päeval suvaliste julgeolekuliitude liikmed. Ukraina julgeolek on seotud meie naabrite julgeolekuga. Seetõttu räägime me nüüd terve Euroopa julgeolekust. Kuid meie peamine eesmärk on rahu Ukrainas ning meie kodanike ja ukrainlaste turvalisus. Meie püüdlus on anda kõigile sellest teada, kaasaarvatud teile.