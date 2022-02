Mart Sanderi sõbranna on pommirahe all lõksus: kui riik annab talle relva, siis ta on valmis tapma

Muusik, kunstnik ja saatejuht Mart Sander tegi ühismeediasse terava postituse, kus tunneb muret oma sõbranna heaolu ning turvalisuse üle. «See on minu sõbranna Anastasiya Yevchenko, andekas noor filmirežissöör, kes õppis filmi New Yorkis ja kellega saime sõpradeks eelmisel aastal Londoni Filmifestivalil, kus koos auhinna võitsime,» alustab mees.

«Täna on ta Kiievis pommirahe all lõksus ja palub taevast enda ja oma perekonna elu pärast. Kui riik annab talle relva, siis ta on valmis tapma, kas siis vaenlast või ennast, sest nagu ta mulle kirjutas - kui ta kodumaa langeb, ta ei taha elada Venemaa orjana,» jätkab Sander postitust.

Mart Sander tõdeb, et võõrväed on Kiievi all. «Räägitakse, et Putin on sinna saatnud tšetšeenid: kui venelased tulevad kohati Ukraina poolele üle, sest nad polnud emotsionaalselt valmis, et nende juht saadab neid vennasrahvast tapma, siis muslimisõduritel neid südametunnistuspiinu pole ja kristlaste tapatalguid võetakse väga tõsiselt,» rõhutab ta.

See on Sanderi sõnul tema esimene isiklik kokkupuude alanud sõjaga. «Pole kahtlustki, et NSVL sajandaks juubeliks 30. detsembril on Kremlist plaanitud impeeriumi taastamine. Ainult aja küsimus, mil meile «rahu tagama» tullakse,» usub ta.