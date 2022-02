Särav dirigent Bianca Rantala: kui hea bänd svingib, siis selle vastu ei saa mitte miski!

Rantala tunnistas, et muusika juures paelub teda puhkpillide kõla. «See kõla on lihtsalt nii universaalne! Nende helidega saab teha palju erinevaid asju. See muusika võib olla pehme ning voolav...ja samas väga järsk ning terav. Ja kui hea bänd svingib, siis selle vastu ei saa mitte miski,» sõnas ta ja tõi lemmikute hulgas välja Count Basie ning Frank Sinatra loomingu.

Noor talent on salvestanud juba paar albumit ja projektidesse on kaasatud nii Eestist kui ka Soomest pärit muusikud. «Ühes bändis on kuue puhkpilli muusika ja seal mängivad nii eestlased kui soomlased. Olen palju koostööd teinud Jukka Eskolaga - temaga salvestasin plaadi, millel teeb kaasa keelpilliorkester. Kõneall olev album jõuab müüki selle aasta esimeses pooles. Lisaks olen koos musitseerinud ka näiteks Jukkis Uotila, Jussi Lehtoneniga ja neid supermuusikuid on olnud veel teisigi,» lisas ta.

Rantala loodab siiralt, et Eestis on tema valdkonnas uusi talente peale tulemas. «Soomes on see asi veidi rohkem levinud, just kui pean silmas jazzi või kergemat muusikat. Kuid usun, et see on lähima viie aasta jooksul muutumas ka Eestis,» märkis ta.