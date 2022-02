Veel seitse riiki nõuavad Venemaa eemaldamist Eurovisiooni lauluvõistluselt

24. veebruaril teatasid Eurovisiooni korraldajad, et hoolimata rünnakutest Ukraina vastu, ei plaani nad Venemaad võistluselt kõrvale jätta.

Ukraina rahvusringhääling esitas Euroopa Ringhäälingute Liidule (EBU) kirja, milles paluti Venemaa väljaarvamist tänavuselt Eurovisiooni lauluvõistluselt.

Korraldajad aga leiavad, et iga-aastane lauluvõistlus on mittepoliitiline kultuuriüritus. «Nii Venemaa kui ka Ukraina on võtnud kohustuse osaleda tänavusel üritusel Torinos ja praegu on maikuus esinema oodata mõlema riigi artiste,» ütleb EBU.

Avalikus teates seisab, et üritus ühendab rahvusi ja sellega tähistatakse mitmekesisust läbi muusika. Samas lisasid korraldajad, et jälgivad pidevalt sündmuste arengut.

ERRi juhatuse esimees Erik Roose sõnas Elu24-le, et ERR on suhelnud sel teemal kolleegidega EBUst ja sõltuvalt lauluvõistluse edasisest korraldusest tehakse osalemist puudutav otsus.

«Ilmselgelt on mõeldamatu, et Eesti osaleb Eurovisioonil olukorras, kus Venemaa seal osaleb, aga sel juhul Ukraina mitte. Kuuldavasti on samal seisukohal meie kolleegid teistest Balti riikidest. Jätkame sel teemal suhtlust EBU kui lauluvõistluse korraldajaga,» sõnas Roose.

Lisaks Eestile on mitmed teisedki Euroopa riigid väljendanud pahameelt taolise otsuse osas.

Rootsi telekanali SVT tegevjuht Hanna Stjärne ütles Rootsi meediale, et EBU peab oma seisukohta muutma. «Mulle meeldib samuti mõelda Eurovisioonist kui apoliitilisest üritusest, kuid olukord Euroopas on tohutult tõsine. Venemaa agressioon Ukrainas ületab igasugused piirid,» sõnas Stjärne, lisades, et hoiavad sündmuste arengul silma peal.

Dansk Melodi Grand Prix produtsent Gustav Lützhøft sõnas Taani meedias, et Ukrainas toimuv on äärmiselt ebameeldiv ning tõsine. «Meie meelest oleks praeguses olukorras Venemaa osalemine Eurovisioonil vale. Oleme EBU-ga pidevas kontaktis.»

Norra rahvusringhäälingu NRK juht Thor Gjermund Eriksen ütles täna kohalikule meediale, et nad on EBU-le andnud selge signaali, et Venemaa ei tohi sel aastal Eurovisioonil osaleda. «Oleme veendunud, et EBU teeb õige otsuse,» lisas ta.

Ukraina ja Skandinaavia riikidega nõustub ka Holland. AVROTROSe direktor Eric van Stade tegi täna avalduse, milles ütles, et ei suuda enam vaikida. «Venemaa sõjaväe tegevus Ukrainas on ammu ületanud igasugused inimõiguste piirid. Palun ka teistel riikidel oma hääl kuuldavaks teha, et Venemaa ei saaks Eurovisioonil osaleda.»

Sarnaselt Eestile on ka Soome valmis tänavusest Eurovisioonist, juhul kui Venemaa lauluvõistlusel osaleb, loobuma. YLE loovjuht Ville Vilé tõdes, et Venemaa rünnak Ukrainale on vasstuous nii YLE kui teiste Euroopa telejaamade väärtustega. «YLE toetab alati demokraatiat, seadusi, väljendusvabadust ning inimmväärikust.

Leedu telekanali LRT juht Monika Garbačiauskaitė-Budrienė võttis samuti EBUga ühendust ning rõhutas, et Venemaa ei peaks sel aastal Eurovisioonil osalema. «Järgneval nädalal kutsuma ka teisi riike üles Venemaa osalemisega seoses oma meelsust avaldama,» lisas ta.