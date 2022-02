Maailmarändur Kertu Jukkum seikleb Guatemalas: edasi lähen sinna, kuhu hing kisub

«Viimati Hiiu haigla kõledate seinte vahele sattumine hirmutas mind. Ja inspireeris ühes. Elada tuleb elu ajal - oli olulisim, mis õppisin,» tunnistab maailmaskõvasti ringi reisinud Kertu Jukkum ühismeedias. «Jah, ma olen käinud palju, näinud palju, aga unistustel pole piiranguid. Pealegi on iga päev väärt, et seda täiel rinnal elada. Tänaste sündmuste valguses, veelgi enam.»

«Eks meelelahutusmaailmas on olnud igasuguseid aegu ja ka üliõpilaste aasta,» rääkis Jukkum alkoholi tarbimisest, lisades, et viimastel aastatel on ta joonud seda üsna vähe. «Alkohol on alkohol. Ja see laastab. Inimest, tervist, perekondi, ühiskonda,» tõdes ta blogipostituses.