Karmen Joller kutsus korrale ühismeedias Ukraina sõja küsimärgi alla seadnud vandenõuteoreetiku

Telegrammi peatoimetaja Hando Tõnumaa kirjutas Facebooki järgmiselt: «Et siis nagu need inimesed,, kes saavad aru, et koroona on feik, usuvad, et sõda on päris?». Mehe avaldust illustreeris lõbus naerunägu.

«Ja siit ta tuleb! Maa on lame, Covid on väljamõeldis ja Ukraina sõda on lavastus. Kas on veel rohkem vaja selle seltskonna nägu paljastada? Ikka samad inimesed!» rõhutab Karmen Joller Tõnumaa suunas ühismeediasse tehtud sissekandes.

«Inimesed, ka vaktsiinivastane propaganda on vaid väike osa Venemaa mõjutustegevusest! See on üks mitmetest relvadest, mille esmane eesmärk on ühiskonna lõhestamine, et meid oleks ühel hetkel lihtsam endale allutada. Tervishoiusüsteemi kokkukukkumine on vaid üks «meeldiv kõrvaltoime», samal ajal, kui meil on oodata Ukraina põgenikke,» jätkab tuntud perearst.

«Ärme lase väärinfol meid nõrgaks teha! Me peame kokku hoidma! Olgem allikakriitilised ja usaldagem igas valdkonnas vastaval alal tegutsevaid tunnustatud eksperte!» paneb ta kõikidele südamele.

Sõda Ukrainas

Neljapäeval kella viie ajal hommikul tabasid Venemaa raketilöögid eri piirkondi ja sõjalisi objekte Ukrainas.

Venemaa president Vladimir Putin tunnustas esmaspäeval Donetski ja Luganski isehakanud rahvavabariike ning ööl vastu tänast teatas sõjalise operatsiooni alustamisest Donbassis.

Kramatorski ajakirjanik Valeria Pimkina ütles Postimehele: «Ärkasime hommikul kell viis plahvatuste peale. Meie lennuväljale lendas viis mürsku, neist kaks olid otse rõdult vaadatuna tiibraketid. Ootasime, et invasioon algab, olime valmis. Kott pakitud, lapsed kogunesid ja läksid alla varjupaika.»

Ukraina kaitseministeeriumi andmetel on praeguseks rohkem kui tuhat Vene sõjaväelast rünnakus Ukrainale hukkunud.

Venemaa pole üheski varasemas nende alustatud rünnakus kandnud nii palju kannatunuid nii lühikese aja jooksul, teatas kaitseministeerium.

Moskva pole ohvrite arvu kohta andmeid välja andnud.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliari sõnul kaotas Venemaa ööpevaga 7 lennukit, 6 helikopterit, 130 relvastatud sõidukit ning üle 30 tanki.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles täna hommikul, et hukkunud on 137 «kangelast», sealhulgas 10 ohvitseri.