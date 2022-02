FOTOD JA VIDEO ⟩ Suurejooneline telesõu «Ma näen su häält» asub välja selgitama, kes oskab laulda ja kes mitte

«Ma näen su häält» põhineb Lõuna-Korea formaadil ning seda on toodetud enam kui kümnes riigis, nüüd ka Eestis. Duo Media Networksi juhatuse esimees Jüri Pihel sõnab, et niivõrd suurejoonelist telesaadet pole Kanal 2s toodetud üle kümne aasta. «Hea televisioon, eriti meelelahutus, peab olema emotsionaalne. See saade on põnev, üllatav ja vaimukas – seal on kõik elemendid suurimaks formaadiks,» ütleb Pihel.

Piret Laosi juhitavas sõus esitletakse seitsmest salapärasest lauljast koosnevat gruppi, keda identifitseeritakse nende elukutse järgi. Kaks võistlejat peavad läbi kuue vooru püüdma grupist kõrvaldada halvad vokalistid ehk teesklejad, ilma et oleks kuulnud neid kunagi laulmas. Abiks on vaid vihjed ja kuulsustest koosnev nõunike kogu. Läbi hooaja kuuluvad nõunike kogusse Estoni Kohver, Grete Kuld, Evelin Võigemast, Andrei Zevakin, Mart Juur ning lisaks on igas saates üks külalisnõunik. Avasaates astub külalisnõuniku rollis üles Tanel Padar.

Režissöör Anna Stepanova sõnul on «Ma näen su häält» hetkel üks maailma populaarsemaid suursaateid. «Mul on äärmiselt hea meel, et Kanal 2-s on selline pühapäevane suursaade kavas. See on ühelt poolt nuputamissaade ja kindlasti ka saade, mis üllatab muusikaliste numbritega ning pakub suurepärast meelelahutust ja palju huumorit,» sõnab Stepanova.

Saatesse tundmatute lauljate ja teesklejate leidmine on olnud väga salapärane protsess, et vaatajas säiliks üllatusmoment ning põnevus. «Need on väga tublid inimesed, kes on tulnud saatesse tundmatuteks. Nad on kõige paremas mõttes meelelahutajad! Kui nad ei pea klassikalises mõttes viisi, siis nad pakuvad sõud ja see tõesti ongi naljakas,» lisab Stepanova.