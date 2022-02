Soome kindralmajor: venelased kasutavad Ukraina vallutamisel sama taktikat nagu ameeriklased 2003 Iraagis

Ta lisas, et Vene väed ei ole veel Kiievit ümber piiranud, kuid Vene maaväed liiguvad põhja poolt kiiresti selle suunas. Vene eriüksuslased üritavad samal ajal tungida Kiievi kesklinna ja anda löök Ukraina valitsusele, teatab is.fi.

«USA-l on andmeid, et Vene erisabotaaži üksus üritab jõuda Kiievi kesklinna. Ilmselt on eriüksuslaste poolt Kiievi kaguosas võetud üle väiksem lennujaam,» teatas Soome militaarekspert.

Soomlane jätkas, et kui venelased eriüksuslastega Kiievis soovitud efekti ei saavuta, laevad nad käiku brutaalse jõu.

Toveri sõnul on paarist allikast saadud infot, et ukrainlased on Kiievist loodes asuva Antonovi lennuväljal Vene väed eemale tõrjunud. Venelased pidid selle lennuvälja kaudu, kuhu tahtsid maanduda sõjaväe transpordilennukid, saama lisavägesid.

Kindralmajor Pekka Toveri sõnul on selge, et kui Ukraina relvajõud suudavad Kiievit kaitsta, siis on Vene eriüksuslaste sinna imbumine väga kulukas ja tooks palju kahju.

Soome militaarasjatundja arvates on Venemaa eesmäriks ka tabada ja vangistada Ukraina valitsus ja armee juhid.

«Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et ta ei lahku Kiievist ja seega saab oletada, et seal võib olla ka Ukraina valitsusliikmeid. Võimalik, et osa valitsusest on mujal, et Ukraina ei jääks korraga täiesti juhtideta,» arvas soomlane.

Toveri on veendunud, et Venemaa tahab Ukrainasse endale sobivat nukuvalitsust. Tema arvates on Vene võimud need isikud ka juba välja valinud, kuid arvatavalt ei tunnusta Ukraina seda valitsust mitte ükski lääneriik.

Soomlase sõnul on Vene armee strateegia ja taktika peaaegu sama, mis oli kunagi Nõukogude Liidul, kuid tehnikat on juurde tulnud. Tänapäeval saab sõda mõjutada nii küberrünnakute kui sotsiaalmeedia propagandaga, kus on koos pudru ja kapsad ning tõe ja vale vahel on raske piiri tõmmata.

Toveri sõnul kasutab Venemaa Ukrainat vallutades sama taktikat, mida kasutas USA 2003 Lähis-Idas Iraagis. USA tõukas võimult Iraagi diktaatori Saddam Husseini, vangistas ja hukkas ta. Pärast seda sai Iraak uue valitsuse.

«USA tegi Iraagis uue valitsuse, kuid nii, et sellel oleks iraaklaste tugi. Venelasi see ei huvita ja Ukraina nukuvalitsus oleks võimul ilma rahva toetuseta,» selgitas ekspert.

Toveri arvates on Ukraina armee taktika selline, et neil on veel võimalus Vene väed tagasi lüüa.

«Kui ukrainlased suudavad pidada süstemaatilisi lahinguid ja ei jää Dnepri idaküljel piiramisrõngasse, siis on võimalik jätkata oma kodumaa eest võitlemist. Kui aga venelased suuvada lahinguolukordi õhust mõjutada, võib ukrainlastel raskeks minna,» nentis soomlane.

Ukraina sõdurid 24. veebruaril pealinnast Kiievist põhjas, kui käis Ukraina ja Venemaa vaheline lahing väikelennuvälja pärast FOTO: DANIEL LEAL/SCANPIX

Toveri sõnul on Vene väed suutnud üllatavalt kiiresti Krimmist Dneprini edasi liikuda. Ukrainlased olid blokeerinud veekanali, mis toob vett Krimmi, kuid nüüd on see täielikult venelaste käes.