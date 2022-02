EL astub vastusamme, kui Venemaa keelab ülelennud Aasiasse

Euroopa lennufirmad kasutavad üle Venemaa Aasiasse lendamist, kuna see on kõige lühem ja kiireim tee. Lennata saaks ka Venemaast lõunas üle Pärsia lahe, kuid see pikendaks lennuaega mitme tunni võrra ning muudaks lendamise harvemaks ja kallimaks.