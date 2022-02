USA: Vene sõjajõud võivad Ukraina konfliktis võtta sihtmärgiks ka satelliidid

«Oluline on tagada, et süsteemid oleksid turvalised ja praeguses olukorras tuleb pidevalt satelliite jälgida, sest nagu teada, on venelased väga osavad küberründajad. Samas on raske öelda, et kui kaugele on venelased nõus oma eesmärkide saavutamisel minema. Arvan, et läänes tuleks olla valmis halvimaks,» teatas Scolese.