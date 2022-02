Hollywoodi näitleja on Ukrainas ja filmib dokumentaalfilmi

Ameerika näitleja ja režissöör Sean Penn on hetkel Ukrainas ja filmib seal dokumentaalfilmi, vahendab Variety . Oscari-võitja asukohta on kinnitanud ka filmistuudio Vice Studios, kellele valmiv dokumentaalfilm kuulub.

Ettevalmistused dokumentaalfilmiks on kestnud juba mõnda aega. Varasemalt külastas Penn Ukrainat 2021. aasta novembris.

Neljapäeval osales Penn Ukraina pealinnas Kiievis toimunud pressikonverentsil. «Penn on käinud presidendi kantseleis, rääkinud asepeaministriga sealhulgas ka kohalike ajakirjanike ning Ukraina sõjaväega,» avaldati meedias.

Näitleja Sean Penn on võitnud kaks Oscarit rollide eest filmides «Saladuste jõgi» (2003) ja «Milk» (2008).

Presidendi kantselei tegi seoses ameeriklasega ametliku avalduse ning kiitis Penni. «Režissöör tuli spetsiaalselt Kiievisse, et siinseid sündmusi ja Ukrainas toimuvat jäädvustada, eesmärgiga näidata maailmale tõde Venemaa sissetungist meie riiki. Sean Penn on üks neist, kes toetab Ukrainat, tänapäevast Ukrainat. Meie riik on talle sellise julguse ja aususe eest tänulik.»