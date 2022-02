Vana arm ei roosteta: USA näitleja on pärast aastatepikkust lahkusolekut abikaasaga uuesti koos

2017. aastal läks näitleja Ben Stiller lahku oma näitlejannast abikaasast Christine Taylorist (50), kellega mees oli koos olnud aastaid. Nende prioriteet oli lahutuse ajal nende kaks last ja nad rõhutasid, et nad on siiani lähedased sõbrad, vahendab USA Today. Kuigi paar läks viis aastat tagasi lahku, siis ametliku lahutuseni nad ei jõudnudki.