Peale pidustusi terviserajale! Registreeri oma distants ja teeme ühiselt maakerale tiiru peale!

«Oluline on tulla õue ja liikuda. Kui saab suusatada, suusatage kindlasti! Aga saab ka jalutada, matkata, kelgutada, uisutada...õues liikumisel on nii palju erinevaid võimalusi,» sõnas Eesti Terviseradade juht Alo Lõoke raadio Elmar hommikuprogrammis.

Lõoke lisas, et ta teeb Eesti Terviseradade raames tööd selle nimel, et kaasmaalased veedaksid oma kvaliteetaega õues liikudes ja pärast tuppa minnes on kõik rõõmsamad ja õnnelikumad. «Tahame, et inimesed naudiksid regulaarselt looduses liikumist ja nii läbi terve aasta,» rääkis ta.

Väga paljudel eestlastel on tekkinud tore traditsioon, mil meie oluliste tähtpäevade raames minnakse pere ning lähedastega õue ja võetakse ette aktiivseid tegevusi. «Selliseid õues kokkusaamisi on näha nii 1. jaanuaril, Eesti Vabariigi aastapäeval kui ka jõulupühade ajal. Nendel aegadel on ka meie suusarajad suusatajaid täis olnud,» mainis Lõoke.

Vabariigi sünnipäeva nädalavahetusel, kuni 27. veebruarini korraldavad Terviseradade tiimiliikmed põneva aktsiooni. «Ootame kõiki nende enda lemmikterviserajale, et teha ühiselt maakerale paar tiiru peale. Kui õues ära käid, siis koju minnes sisesta oma distants ja andmed meie kodulehel. Pane kirja oma nimi ja koht, millisel rajal käisid. Kui sa ei käinud terviserajal, vaid mujal looduses - pane ka see kirja. Infot sisestades näed ka seda, kui palju teised liigutanud on. Statistika täieneb iga minutiga,» märkis Lõoke.

Terviseradade juht lisas, et nädalavahetus on tulvil ka erinevaid aktiivseid üritusi ning lisainfot leib nende kohta SIIT. «Koroona on siin meid ju kõvasti kimbutanud ning paljud siseüritused ära jäänud. Seepärast ongi hea, et meil on võimalus midagi ägedat ette võtta personaalselt või oma lähedastega. Sa võid teha oma sündmuse ise! Tule õue, rajale ja naudi toredat ettevõtmist,» sõnas ta.

«Suusatalv on meil päris mitu kuud kestnud ja see aeg pole olnud kergemate killast. Vahepeal on olnud imelikud sulaperioodid. Paljudel radadel oleme alustanud suusahooaega viiendat või kuuendat korda. Pirita ja Nõmme on läbi talve lahti olnud aga näiteks Järve, Merimetsa, Õismäe ja Paepargi radade olukord sõltub puhtalt looduslikust lumest. Kuid see meid ei heiduta - ka selle nädalavahetuse eel käivad rajameistrid rajad üle ning tegelikult nad teevad seda ka veel märtsikuus iga päev. Soovime, et kõik saaksid mugavalt talve nautida,» sõnas Eesti Terviseradade juht Alo Lõoke raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».