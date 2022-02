Eestlanna ootab Ukraina koondises mängivat elukaaslast koju: ääretult šokeeriv on see kõik

Ukraina kõrgliigas mängivad jalgpalli kolm Eesti koondislast, kes alustasid varahommikul teekonda tagasi Eestisse.

Eesti välisministeeriumi andmetel on sõjategevuse tõttu Ukraina õhuruum suletud, kuid maismaad pidi saab veel riigist lahkuda. Seda võimalust kasutavad ka Eesti jalgpallurid, kes plaanivad Lääne-Ukraina kaudu jõuda Poolasse ja sealt edasi sõidatakse Eestisse.

FOTO: Kuvatõmmis Instagramist.

«Eesti jalgpalliliit on kõigi mängijatega ühenduses ja saanud kinnituse, et Eestisse proovitakse tulla esimesel võimalusel. Mängijate sõnul on ummikud riigist lahkumiseks suured ja kütuse saamisega tõrkeid,» kirjutas Postimees.

Selle aasta alguses Ukraina kõrgliigaga liitunud Joonas Tamme (paremal). FOTO: Erakogu

Joonas Tamme suunamudijast elukaaslane Meryl Mägi kirjutas ühismeedias, et ärkas kell viis hommikul, lugedes uudistest, et Ukrainas on alanud sõda. «See tõi pisarad mu silmadesse, kuna Ukraina oli minu koduks kaks aastat. See värviline maa on rünnaku all ja minu sõbrad on põgenemas.»

Elu24-le rääkis Meryl, et šokeeriv oli antud uudist lugeda. «Et nii kähku ja järsku...»

Ukrainas viibiva elukaaslase kohta rääkis ta, et uut informatsiooni tal hetkel ei ole. «Tean, et nad on teel. Olen ka vähest kontakti hoidnud, et ajaliselt saaksid kiiremini tegutseda,» nentis ta. Naine tunnistab, et algselt oli ka temal mõte Ukrainasse minna. «Kuna selleks saime juba pikemalt valmis olla, ei läinud ma ise ka seetõttu Ukrainasse.»

«Tunne nagu rünnataks kodu ja sõpru. On väga raske kirjeldada, kui kahju on hetkel Ukrainast.» Naine tõdes, et valutab ukrainlaste pärast südant. «Nad on olnud väga vastuvõtlikud ja toredad kogu seal oldud aja,» räägib Meryl, kes elas aastaid Ukrainas.

