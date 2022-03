Rõõm uue auto üle jäi aga üürikeseks. «Selgus, et ostetud autol oli varjatud puudus, kuigi kirjas oli, et on tehtud müügieelne täiskontroll,» räägib Kaire, lisades, et kuulis juba Tallinnast Tartusse sõites veidrat kolinat. Samuti oli juhi turvavöö sõidu ajal pidevalt ootamatult lahti tulnud. «Kütusepaak ja klaasipesuvedeliku paak olid ka ostu hetkel täiesti tühjad,» meenutab ta.