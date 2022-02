Itaalias ravil viibiva Anatoli Arhangelski jaoks tuli teenetemärk erilisel päeval

Rahvusooperi Estonia balletitrupi esisolist Anatoli Arhangelski haigestus pärast koroonaviiruse põdemist sedavõrd rängalt, et viidi Itaaliasse ravile ning seal sai ta ka haruldase haiguse diagnoosi — mees põeb prioonhaigusy. Vabariigi aastapäeva eel otsustas president Alar Karis Itaalias ravil viibivat tantsijat tunnustada Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Anatoli abikaasa Marika on ise praegu Eestis, Anatoliga viibib Itaalias tema õde. «Sellel päeval oli meil mitu toredat sündmust. Meie poeg sai 4-aastaseks ja tuli ka see uudis. Sellel päeval ta olevat ümisenud-mõmisenud rohkem kui tavaliselt ja oli väga aktiivne. Ma võtsin seda kui positiivset märki, et ta oli õnnelik,» kommenteerib Marika Anatoli käitumist päeval, mil mehe poeg sai 4-aastaseks ning president tunnustas teda teenetemärgiga. Kahjuks haiglavoodisse aheldatud mees ise rääkida ei saa.

Anatoli haigus hakkas eelmise aasta suvel eskaleeruma. «See haigus esineb miljonist ühel inimesel. Arvatavasti on minu abikaasa nii eriline inimene. Kahjuks pole keegi tänaseni sellest tõvest eluga pääsenud, aga loodan siiralt, et kuna minu abikaasa on nii eriline inimene, et ta selle sai, siis on ta ka ehk esimene, kes sellest ka terveneb,» ütleb Marika.

Anatoli abikaasa Marika Ringvaates. FOTO: Kuvatõmmis ERR-i videost

Milline on Anatoli seisund praegu? «No vot ma ei oska öelda, millest ta aru saab ja millest ei saa, kuna ta ei räägi. Ta mõmiseb ja emotsioonidega vahel nutab, vahel naerab. Reaktsioonid tulevad tal alati natuke hiljem, mitte kohe. Väikese hilinemisega. Antud hetkel ta ise midagi teha ei suuda tegelikult, on voodis. Õnneks on sellised voodid, mis käivad täiesti vertikaalseks. Mingil perioodil käisime ratastooliga õues, siis tuli COVIDi uus laine ja personal kardab Anatoli pärast, sest see on tema jaoks praegu väga ohtlik. Sellepärast me pole praegu väljas käinud, aga see ei takista värsket õhtu saamast. Ta naudib Itaalia päikest ja õhku, kui teeme akna lahti,» kirjeldab Marika Anatoli igapäevaelu.

Tänasest aasta tagasi oli perekonna elu täiesti teine. «Ma alguses ei suutnudki vaadata ei pilte ega videoid eelnevast,» ütleb Marika. Praegu on nii palju aega läinud mööda, et on natuke kergem sellest rääkida. Ma imetlesin alati enda abikaasat, kui ta laval oli.»

Anatoli Arhangelski – Modigliani, «Modigliani – neetud kunstnik». FOTO: Estonia

«Ta on oma loomult väga tasakaalukas inimene, väga tolerantne inimeste suhtes. See kõlab võib-olla kiidulauluna, aga see reaalselt nii on,» ütleb Anatoli abikaasa.