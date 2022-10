Inimesel on antud eluvaldkonnas küll rohkem oskuseid ja andeid, ent need võtavad ära kogu tema energia. On äärmiselt oluline, et õpitaks selle maja valdkonnast väljuma, suunates tähelepanu hoopis vastasmajja. Stelliumile mõjub hästi kõik, mis on sellega opositsioonis (sodiaagiringis otse vastaspool) - opositsioon teeb inimese teadlikuks, et tal on valik. Kui sünnikaardis on vastasmajas planeete, on see tõeliseks õnnistuseks, ent kui vastasmaja on tühi, tuleb rohkem pingutada, et selle energiat oma elus aktiveerida.