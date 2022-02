Päästetööline heidab kivi politsei kapsaaeda: tekitab päris suurt tuska, et ei leita paari patrullautot oma inimeste kaitseks

PPA pressiesindaja Kerly Virk kinnitas Elu24-le, et sedalaadi olukorda politsei ei sekkugi. «Kui on vaja lihtsalt liiklus ajutiselt sulgeda, et sõiduk tagasi teele tõmmata, siis seda korraldataksegi tee valdaja, antud juhul transpordiameti kaudu,» sõnas Virk.