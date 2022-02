«Sõprade» staar Courtney Cox ekraanipartnerist: ta survestas iseennast palju

Perry on varem tunnistanud, et ta võitleb alkoholi- ja narkosõltuvusega. 2016. aastal avaldas näitleja, et ta ei mäleta mõne «Sõprade» hooaja filmimist. «Ma ei mäleta kolme hooaega. Olin toona veidi endast väljas, umbes kolmanda ja kuuenda hooaja vahel,» täpsustas Perry.

Erisaate ajal tõdes Perry, et Chandleri tegelaskuju ning publiku reaktsioon tema töösse mõjutas tugevalt tema vaimset tervist. «Mulle tundus see, et publik naeraks, elu ja surma küsimusena.»

Perry läbielamistest ilmub novembris autobiograafiline teos «Sõbrad, kallimad ja see suur kohutav asi». «Minust on nii palju minevikus kirjutatud. Arvasin, et on aeg, et inimesed kuuleks seda minult. Kõrghetked olid kõrged, madalhetked madalad. Aga olen loo jutustamiseks selle üle elanud, olgugi, et vahel tundus, et ma ei ela. Ja kõik see on siin,» kirjeldas Perry raamatut.