Inger Fridolin: uus mina on ausam, enesekindlam ja -teadlikum

Pärast paariaastast pausi on Inger taas loomevilju jagamas. «Ülimalt tore on üle pika aja anda taas uut mussi välja,» tõdes muusik, kes on avaldanud uue tantsulise singli «Who I Really Am». Tegu on tema esimese singliga aprillis ilmuvalt debüüt-EP-lt «Higher Self».